«Фергюсон уже выгнал бы его». Легенда АПЛ раскритиковал вингера МЮ
Тедди Шерингем высказался о Маркусе Рэшфорде
Легендарный экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о вингере «Красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде:
«Меня он не интересует. Я думаю, что то, как Рэшфорд сказал, что готов к новому вызову, выше моего понимания. Раньше иностранцы приезжали в Англию и говорили подобные вещи, и люди думали: «Да, хорошо». Однако, когда это делает один из ваших, манчестерский парень, который должен понимать, какая это привилегия – играть за «Манчестер Юнайтед», и где ты находишься, когда играешь за «Манчестер Юнайтед», это не укладывается в голове.
Каждый футболист в мире, когда взрослеет, все еще хочет играть за «Манчестер Юнайтед», а сейчас он говорит, что хочет где-то получить новый вызов. Я этого не понимаю. Сэр Алекс Фергюсон уже выгнал бы его, если бы Рэшфорд сказал такое, когда он был в должности».
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ хочет подписать Рэшфорда.
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