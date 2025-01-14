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  4. «Фергюсон уже выгнал бы его». Легенда АПЛ раскритиковал вингера МЮ
Англия
14 января 2025, 23:51 |
797
1

«Фергюсон уже выгнал бы его». Легенда АПЛ раскритиковал вингера МЮ

Тедди Шерингем высказался о Маркусе Рэшфорде

14 января 2025, 23:51 |
797
1
«Фергюсон уже выгнал бы его». Легенда АПЛ раскритиковал вингера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Легендарный экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о вингере «Красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде:

«Меня он не интересует. Я думаю, что то, как Рэшфорд сказал, что готов к новому вызову, выше моего понимания. Раньше иностранцы приезжали в Англию и говорили подобные вещи, и люди думали: «Да, хорошо». Однако, когда это делает один из ваших, манчестерский парень, который должен понимать, какая это привилегия – играть за «Манчестер Юнайтед», и где ты находишься, когда играешь за «Манчестер Юнайтед», это не укладывается в голове.

Каждый футболист в мире, когда взрослеет, все еще хочет играть за «Манчестер Юнайтед», а сейчас он говорит, что хочет где-то получить новый вызов. Я этого не понимаю. Сэр Алекс Фергюсон уже выгнал бы его, если бы Рэшфорд сказал такое, когда он был в должности».

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ хочет подписать Рэшфорда.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тедди Шерингем Алекс Фергюсон
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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Saar
Ну не подобається Решфорду АПЛ. Я теж її майже не дивлюсь.
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