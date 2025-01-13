На Рэшфорда появился новый претендент. Это конкурент Манчестер Юнайтед
«Тоттенхэм» оценивает возможность подписания игрока
27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком лондонского «Тоттенхэма».
Как сообщает The Independent, в «шпорах» сейчас изучают варианты покрытия высокой заработной платы игрока, которая составляет около 300 тысяч фунтов в неделю.
Издание также отмечает, что «Тоттенхэм» может рассмотреть возможность аренды Рашфорда с опцией последующего выкупа.
Кроме того, интерес к нападающему проявляют «Милан», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», что делает переход в иностранный клуб более вероятным.
После того, как Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд перестал попадать в состав.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Забитым мячом отметился вингер Рафинья
Михаил Стельмах ушел из жизни в возрасте 58 лет