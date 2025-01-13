На Рэшфорда появился новый претендент. Это конкурент Манчестер Юнайтед

27-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком лондонского «Тоттенхэма».

Как сообщает The Independent, в «шпорах» сейчас изучают варианты покрытия высокой заработной платы игрока, которая составляет около 300 тысяч фунтов в неделю.

Издание также отмечает, что «Тоттенхэм» может рассмотреть возможность аренды Рашфорда с опцией последующего выкупа.

Кроме того, интерес к нападающему проявляют «Милан», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», что делает переход в иностранный клуб более вероятным.

После того, как Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд перестал попадать в состав.