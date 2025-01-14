Источник: Шепелев тренируются с юношами Динамо и ищет себе новый клуб

Полузащитник Владимир Шепелев пока остается игроком киевского «Динамо».

27-летний хавбек ищет новый клуб и работает на базе с командой «Динамо» U-19.

Шепелев будет тренироваться с юношами «Динамо» до 16 января, после чего команда U-19 поедет на сборы.

В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского полузащитника в 1 млн евро.