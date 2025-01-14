Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шепелев тренируются с юношами Динамо и ищет себе новый клуб
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 22:41 | Обновлено 14 января 2025, 23:37
437
0

Источник: Шепелев тренируются с юношами Динамо и ищет себе новый клуб

27-летний хавбек пока остается игроком киевского клуба

14 января 2025, 22:41 | Обновлено 14 января 2025, 23:37
437
0
Источник: Шепелев тренируются с юношами Динамо и ищет себе новый клуб
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Полузащитник Владимир Шепелев пока остается игроком киевского «Динамо».

27-летний хавбек ищет новый клуб и работает на базе с командой «Динамо» U-19.

Шепелев будет тренироваться с юношами «Динамо» до 16 января, после чего команда U-19 поедет на сборы.

В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского полузащитника в 1 млн евро.

По теме:
Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Зари перешел в японскую Сересо Осаку
В поисках игрового времени. Легионер клуба УПЛ перешел в аренду
Владимир Шепелев Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Динамомания
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании
Футбол | 14 января 2025, 16:13 6
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании

Анди Хадрой подписал трехлетний контракт с житомирянами

Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Футбол | 14 января 2025, 04:00 2
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея

Чемпионский менталитет

На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
Хоккей | 14.01.2025, 15:16
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14.01.2025, 09:05
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
«Карьера закончена». Реакция фанатов на возможный переход Кварацхелии в ПСЖ
Футбол | 14.01.2025, 22:15
«Карьера закончена». Реакция фанатов на возможный переход Кварацхелии в ПСЖ
«Карьера закончена». Реакция фанатов на возможный переход Кварацхелии в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 17
Бокс
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 76
Футбол
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 2
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 3
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
13.01.2025, 01:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем