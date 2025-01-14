Украина. Премьер лига14 января 2025, 22:41 | Обновлено 14 января 2025, 23:37
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Источник: Шепелев тренируются с юношами Динамо и ищет себе новый клуб
27-летний хавбек пока остается игроком киевского клуба
14 января 2025, 22:41 | Обновлено 14 января 2025, 23:37
437
0
Полузащитник Владимир Шепелев пока остается игроком киевского «Динамо».
27-летний хавбек ищет новый клуб и работает на базе с командой «Динамо» U-19.
Шепелев будет тренироваться с юношами «Динамо» до 16 января, после чего команда U-19 поедет на сборы.
В текущем сезоне Владимир Шепелев провел всего 1 минуту на поле.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинского полузащитника в 1 млн евро.
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