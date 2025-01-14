Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Хольштайн – Боруссия Дортмунд

14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги состоялась встреча между командами «Хольштайн» и «Боруссия Дортмунд». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Статистика

Хольштайн – Боруссия Дортмунд

Владение мячом: 25% - 75%

Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 1.06

Большие шансы: 5 - 1

Удары по воротам: 11 - 16

Удары в створ ворот: 7 - 4

Сейвы: 2 - 3

Угловые: 1 - 9

Фолы: 13 - 11

Передачи: 211 - 612

Точные передачи: 133 - 554

Отборы мяча: 26 - 8

Штрафные удары: 11 - 13

Желтые карточки: 2 - 2

Красные карточки: 1 - 0

«Пчелы» после 17 сыгранных матчей в лиге занимают 9-е место в турнирной таблице с 25 очками, а «Хольштайн» – предпоследнее 17-е место с 11 очками в своем активе.