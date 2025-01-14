Германия14 января 2025, 22:08 | Обновлено 14 января 2025, 22:47
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Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Хольштайн – Боруссия Дортмунд
«Пчелы» сенсационно проиграли «Хольштайну» со счетом 2:4
14 января 2025, 22:08 | Обновлено 14 января 2025, 22:47
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14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги состоялась встреча между командами «Хольштайн» и «Боруссия Дортмунд». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
Статистика
Хольштайн – Боруссия Дортмунд
- Владение мячом: 25% - 75%
- Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 1.06
- Большие шансы: 5 - 1
- Удары по воротам: 11 - 16
- Удары в створ ворот: 7 - 4
- Сейвы: 2 - 3
- Угловые: 1 - 9
- Фолы: 13 - 11
- Передачи: 211 - 612
- Точные передачи: 133 - 554
- Отборы мяча: 26 - 8
- Штрафные удары: 11 - 13
- Желтые карточки: 2 - 2
- Красные карточки: 1 - 0
«Пчелы» после 17 сыгранных матчей в лиге занимают 9-е место в турнирной таблице с 25 очками, а «Хольштайн» – предпоследнее 17-е место с 11 очками в своем активе.
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