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Германия
14 января 2025, 22:08 | Обновлено 14 января 2025, 22:47
126
0

Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Хольштайн – Боруссия Дортмунд

«Пчелы» сенсационно проиграли «Хольштайну» со счетом 2:4

14 января 2025, 22:08 | Обновлено 14 января 2025, 22:47
126
0
Ключевая статистика матча Бундеслиги 2024/25: Хольштайн – Боруссия Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги состоялась встреча между командами «Хольштайн» и «Боруссия Дортмунд». Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Статистика

Хольштайн Боруссия Дортмунд

  • Владение мячом: 25% - 75%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.56 - 1.06
  • Большие шансы: 5 - 1
  • Удары по воротам: 11 - 16
  • Удары в створ ворот: 7 - 4
  • Сейвы: 2 - 3
  • Угловые: 1 - 9
  • Фолы: 13 - 11
  • Передачи: 211 - 612
  • Точные передачи: 133 - 554
  • Отборы мяча: 26 - 8
  • Штрафные удары: 11 - 13
  • Желтые карточки: 2 - 2
  • Красные карточки: 1 - 0

«Пчелы» после 17 сыгранных матчей в лиге занимают 9-е место в турнирной таблице с 25 очками, а «Хольштайн» – предпоследнее 17-е место с 11 очками в своем активе.

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Хольштайн Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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