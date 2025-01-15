Сборная Украины WU-19 в апреле сыграет в Англии отборочный мини-турнир ЧЕ
Финальный раунд Евро-2025 WU-19 планируется провести в Польше
В этом году молодежная женская сборная Украины WU-19 примет участие в матчах Лиги А второго этапа отбора Евро-2025 WU-19 и попытается пробиться в финальный турнир.
Украинская команда проведет первый сбор 27 марта – 10 апреля. В группе А3 второго раунда отбора Евро-2025 WU-19 сине-желтые сыграют с Австрией (2 апреля), Бельгией (5 апреля) и хозяином мини-турнира – Англией (8 апреля).
С 25 августа по 1 сентября запланирован УТс с проведением товарищеских матчей. А 15–29 октября состоится сбор перед стартом в первом раунде отбора нового цикла – Евро-2026 WU-19.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Польши в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Польша, невзирая на автоматический пропуск в финальный турнир, примет участие в отборе. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.
В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Польша финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.
23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Мини-турниры второго раунда квалификации завершатся к 8 апреля 2025 года, а финальная часть состоится 15-27 июня.
Ранее молодежная женская сборная Украины WU-19 в группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.
Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А3
1-й тур, 02.04.2025
- Австрия – Украина
- Англия – Бельгия
2-й тур, 05.04.2025
- Австрия – Англия
- Бельгия – Украина
3-й тур, 08.04.2025
- Бельгия – Австрия
- Украина – Англия
Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора
Лига А
- Группа А1: Нидерланды, Дания, Греция, Румыния
- Группа А2: Норвегия, Португалия, Исландия, Словения
- Группа А3: Австрия, Бельгия, Англия, Украина
- Группа А4: Италия, Швеция, Словакия, беларусь
- Группа А5: Испания, Чехия, Шотландия, Швейцария
- Группа А6: Франция, Ирландия, Сербия, Уэльс
- Группа А7: Германия, Польша, Финляндия, Израиль
Лига В
- Группа В1: Болгария, Грузия, Люксембург, Лихтенштейн
- Группа В2: Фарерские острова, Эстония, Кипр, Молдова
- Группа В3: Косово, Латвия, Казахстан, Мальта
- Группа В4: Северная Ирландия, Албания, Черногория, Азербайджан
- Группа В5: Северная Македония, Хорватия, Армения, Литва
- Группа В6: Венгрия, Турция, Босния и Герцеговина
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