Сборная Украины WU-19 в апреле сыграет в Англии отборочный мини-турнир ЧЕ

В этом году молодежная женская сборная Украины WU-19 примет участие в матчах Лиги А второго этапа отбора Евро-2025 WU-19 и попытается пробиться в финальный турнир.

Украинская команда проведет первый сбор 27 марта – 10 апреля. В группе А3 второго раунда отбора Евро-2025 WU-19 сине-желтые сыграют с Австрией (2 апреля), Бельгией (5 апреля) и хозяином мини-турнира – Англией (8 апреля).

С 25 августа по 1 сентября запланирован УТс с проведением товарищеских матчей. А 15–29 октября состоится сбор перед стартом в первом раунде отбора нового цикла – Евро-2026 WU-19.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Польши в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Польша, невзирая на автоматический пропуск в финальный турнир, примет участие в отборе. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Польша финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша. Мини-турниры второго раунда квалификации завершатся к 8 апреля 2025 года, а финальная часть состоится 15-27 июня.

Ранее молодежная женская сборная Украины WU-19 в группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора. Группа А3

1-й тур, 02.04.2025

Австрия – Украина

Англия – Бельгия

2-й тур, 05.04.2025

Австрия – Англия

Бельгия – Украина

3-й тур, 08.04.2025

Бельгия – Австрия

Украина – Англия

Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора

Лига А

Группа А1: Нидерланды, Дания, Греция, Румыния

Группа А2: Норвегия, Португалия, Исландия, Словения

Группа А3: Австрия, Бельгия, Англия, Украина

Группа А4: Италия, Швеция, Словакия, беларусь

Группа А5: Испания, Чехия, Шотландия, Швейцария

Группа А6: Франция, Ирландия, Сербия, Уэльс

Группа А7: Германия, Польша, Финляндия, Израиль

Лига В