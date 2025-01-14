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Италия
14 января 2025, 22:06 | Обновлено 14 января 2025, 22:40
668
0

Трансфер на финальной стадии. Форвард ПСЖ близок к переходу в Ювентус

Завтра Коло Муани отправится в Италию

14 января 2025, 22:06 | Обновлено 14 января 2025, 22:40
668
0
Трансфер на финальной стадии. Форвард ПСЖ близок к переходу в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани очень близок к переходу в «Ювентус», сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, завтра форвард отправится в Италию, а в среду пройдет медицинский осмотр. Сообщается, что Коло Муани перейдет в «Ювентус» на правах аренды на полгода, без опции обязательного выкупа.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Коло Муани в 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Коло Муани провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что защитник «Ювентуса» может перейти в «Наполи».

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Рандаль Коло Муани Ювентус трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A аренда игрока Флориан Плеттенберг ПСЖ
Іван Распутін Источник: Флориан Плеттенберг
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