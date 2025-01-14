Бразильский защитник Ювентуса может перейти в Наполи

33-летний бразильский защитник «Ювентуса» Данило близок к тому, чтобы стать игроком «Наполи».

Как сообщает издание Sky Sport, в последнее время в Турине на игрока не рассчитывают, а зимой вообще выставили его на трансфер.

По информации того же издания, Данило ведет переговоры с «Ювентусом» о расторжении контракта по соглашению сторон. Также сообщается, что с защитником уже контактировали скауты «Наполи».

Данило присоединился к «Ювентусу» в сезоне 2019/20. Всего за туринцев он сыграл 135 матчей и забил 5 голов. Среди титулов у защитника две победы в Серии А, Кубок Италии и Суперкубок.

Ранее стало известно, что «Наполи» и ПСЖ договорились о переходе Хвичи Кварацхелии.