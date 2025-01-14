Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Переход грузина станет самым громким трансфером зимы
23-летний грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вскоре станет игроком «ПСЖ».
Как сообщают L'Equipe и Le Parisien, трансфер обойдется парижанам примерно в 70 миллионов евро без учета бонусов.
Клубы уже достигли договоренности, а представители игрока согласовывают условия личного контракта с «ПСЖ». По информации источников, на этой неделе Кварацхелия прибудет в Париж, чтобы пройти медицинский осмотр.
Переход грузинского полузащитника может стать одним из самых громких трансферов зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне Серии А 23-летний вингер провел 17 матчей, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.
Ранее также сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал условия трансфера с бразильским защитником «Палмейраса».
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