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  4. Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Франция
14 января 2025, 02:05 |
263
0

Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия

Переход грузина станет самым громким трансфером зимы

14 января 2025, 02:05 |
263
0
Кварацхелия меняет Серию А на Лигу 1. Наполи и ПСЖ согласовали условия
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вскоре станет игроком «ПСЖ».

Как сообщают L'Equipe и Le Parisien, трансфер обойдется парижанам примерно в 70 миллионов евро без учета бонусов.

Клубы уже достигли договоренности, а представители игрока согласовывают условия личного контракта с «ПСЖ». По информации источников, на этой неделе Кварацхелия прибудет в Париж, чтобы пройти медицинский осмотр.

Переход грузинского полузащитника может стать одним из самых громких трансферов зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Серии А 23-летний вингер провел 17 матчей, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал условия трансфера с бразильским защитником «Палмейраса».

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Олександр Сільченко Источник: Le Parisien
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