Очень экзотично. Украинский нападающий нашел вариант продолжения карьеры
Максим Прядун подписал контракт со «Слима Уондерерз»
Украинский нападающий Максим Прядун, известный своими выступлениями за харьковский «Металлист» и черкасский ЛНЗ, продолжит карьеру на Мальте, сообщает телеграм-канал «Камон, Плэй».
По информации источника, 27-летний футболист подписал соглашение с клубом «Слима Уондерерз».
Максим Прядун являлся свободным агентом с 17 августа 2024 года, последним клубом игрока был вышеупомянутый черкасский ЛНЗ, за время выступлений в котором Максим провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины.
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