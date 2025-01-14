Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Очень экзотично. Украинский нападающий нашел вариант продолжения карьеры
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 21:29 | Обновлено 14 января 2025, 21:34
1089
0

Очень экзотично. Украинский нападающий нашел вариант продолжения карьеры

Максим Прядун подписал контракт со «Слима Уондерерз»

14 января 2025, 21:29 | Обновлено 14 января 2025, 21:34
1089
0
Очень экзотично. Украинский нападающий нашел вариант продолжения карьеры
ФК ЛНЗ. Максим Прядун

Украинский нападающий Максим Прядун, известный своими выступлениями за харьковский «Металлист» и черкасский ЛНЗ, продолжит карьеру на Мальте, сообщает телеграм-канал «Камон, Плэй».

По информации источника, 27-летний футболист подписал соглашение с клубом «Слима Уондерерз».

Максим Прядун являлся свободным агентом с 17 августа 2024 года, последним клубом игрока был вышеупомянутый черкасский ЛНЗ, за время выступлений в котором Максим провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины.

По теме:
У Погба снова появилась возможность трудоустроиться в Лиге 1
В поисках форварда. Клуб УПЛ подпишет экс-игрока Ворсклы
ОФИЦИАЛЬНО. Он забивал Реалу на Бернабеу. Астон Вилла усилилась вингером
Максим Прядун чемпионат Мальты по футболу трансферы ЛНЗ Черкассы Металлист Харьков
Данііл Киріяка Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Футбол | 13 января 2025, 22:09 7
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб

Мохамед Салах доиграет сезон в «Ливерпуле», а затем переберется в Саудовскую Аравию

На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
Хоккей | 14 января 2025, 15:16 1
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом

Соперники сборной Украины в «перестрелке» забросили 13 шайб

Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Футбол | 14.01.2025, 04:00
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14.01.2025, 21:21
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро
Футбол | 14.01.2025, 18:10
Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро
Романо: ПСЖ завершил подписание звездного вингера за 70 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 76
Футбол
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
13.01.2025, 15:24 4
Футбол
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
13.01.2025, 21:21 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
13.01.2025, 05:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем