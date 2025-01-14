Очень экзотично. Украинский нападающий нашел вариант продолжения карьеры

Украинский нападающий Максим Прядун, известный своими выступлениями за харьковский «Металлист» и черкасский ЛНЗ, продолжит карьеру на Мальте, сообщает телеграм-канал «Камон, Плэй».

По информации источника, 27-летний футболист подписал соглашение с клубом «Слима Уондерерз».

Максим Прядун являлся свободным агентом с 17 августа 2024 года, последним клубом игрока был вышеупомянутый черкасский ЛНЗ, за время выступлений в котором Максим провел 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины.