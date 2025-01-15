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  4. Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Ювентус
Италия
15 января 2025, 00:52 |
15
0

Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Ювентус

«Бергамаски» и «Старая синьора» завершили матч вничью

15 января 2025, 00:52 |
15
0
Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялся матч между «Аталантой» и «Ювентусом». Матч завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Пьер Калюлю и Матео Ретеги.

Статистика

Аталанта – Ювентус

  • Владение мячом: 60% – 40%
  • Ожидаемые голы (xG): 1.39 – 1.73
  • Большие шансы: 2 – 3
  • Удары по воротам: 17 – 17
  • Удары в створ ворот: 6 – 9
  • Сейвы: 7 – 4
  • Угловые: 3 – 3
  • Фолы: 10 – 7
  • Передачи: 641 – 424
  • Точные передачи: 585 – 364
  • Отборы мяча: 15 – 26
  • Штрафные удары: 7 – 10
  • Желтые карточки: 1 – 1

«Аталанта» в этом розыгрыше Серии А занимает третье место в турнирной таблице с 43 очками. «Ювентус» находится на две позиции ниже – пятое место с 34 очками.

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Ювентус Аталанта Аталанта - Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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