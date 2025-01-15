Италия15 января 2025, 00:52 |
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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Ювентус
«Бергамаски» и «Старая синьора» завершили матч вничью
15 января 2025, 00:52 |
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14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялся матч между «Аталантой» и «Ювентусом». Матч завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Пьер Калюлю и Матео Ретеги.
Статистика
Аталанта – Ювентус
- Владение мячом: 60% – 40%
- Ожидаемые голы (xG): 1.39 – 1.73
- Большие шансы: 2 – 3
- Удары по воротам: 17 – 17
- Удары в створ ворот: 6 – 9
- Сейвы: 7 – 4
- Угловые: 3 – 3
- Фолы: 10 – 7
- Передачи: 641 – 424
- Точные передачи: 585 – 364
- Отборы мяча: 15 – 26
- Штрафные удары: 7 – 10
- Желтые карточки: 1 – 1
«Аталанта» в этом розыгрыше Серии А занимает третье место в турнирной таблице с 43 очками. «Ювентус» находится на две позиции ниже – пятое место с 34 очками.
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