Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Аталанта – Ювентус

14 января в рамках 20-го тура итальянского чемпионата состоялся матч между «Аталантой» и «Ювентусом». Матч завершился ничьей (1:1). Забитыми мячами отметились Пьер Калюлю и Матео Ретеги.

Статистика

Аталанта – Ювентус

Владение мячом: 60% – 40%

Ожидаемые голы (xG): 1.39 – 1.73

Большие шансы: 2 – 3

Удары по воротам: 17 – 17

Удары в створ ворот: 6 – 9

Сейвы: 7 – 4

Угловые: 3 – 3

Фолы: 10 – 7

Передачи: 641 – 424

Точные передачи: 585 – 364

Отборы мяча: 15 – 26

Штрафные удары: 7 – 10

Желтые карточки: 1 – 1

«Аталанта» в этом розыгрыше Серии А занимает третье место в турнирной таблице с 43 очками. «Ювентус» находится на две позиции ниже – пятое место с 34 очками.