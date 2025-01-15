Поучаствовал в сенсации. Известна оценка Ярмолюка за матч с Манчестер Сити
Егор Ярмолюк появился на поле на 79-й минуте
Во вторник, 14 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Брентфордом» и «Манчестер Сити».
Матч проходил на Брентфорд Комьюнити в Брентфорде.
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Хозяевам поля удалось сенсационно отыграться за последние 15 минут игрового времени, матч завершился со счетом 2:2.
Егор Ярмолюк вышел на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.6 из 10 возможных. WhoScored же дал украинцу 6.4 из все тех же 10. Лучшим игроком матча оба портала признали Фила Фодена: оценки 9.5 и 8.8 соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Брентфорд» сотворил сенцсацию в матче с «Манчестер Сити».
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