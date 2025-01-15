Не без ошибок. Известна оценка Забарного за матч с Челси
Илья Забарный провел на поле весь матч
Во вторник, 14 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».
Матч проходил на Стэмфорд Бридж в Лондоне.
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Команды выдали супер-матч, в результате которого счет на табло оказался ничейным: 2:2 по истечению 90 минут футбола.
Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился, а из-за его ошибки началась атака, в которой отличился Коул Палмер. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.9 из 10 возможных. WhoScored же дал украинцу 6.6 из все тех же 10. Лучшим игроком матча SofaScore признал Марка Траверса с оценкой 8.4. WhoScored выделил игру Николаса Джексона с оценкой 8.2.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» в гостях отобрал очки у «Челси».
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