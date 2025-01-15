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Англия
15 января 2025, 00:32 |
241
0

Не без ошибок. Известна оценка Забарного за матч с Челси

Илья Забарный провел на поле весь матч

15 января 2025, 00:32 |
241
0
Не без ошибок. Известна оценка Забарного за матч с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 14 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом».

Матч проходил на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Команды выдали супер-матч, в результате которого счет на табло оказался ничейным: 2:2 по истечению 90 минут футбола.

Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился, а из-за его ошибки началась атака, в которой отличился Коул Палмер. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.9 из 10 возможных. WhoScored же дал украинцу 6.6 из все тех же 10. Лучшим игроком матча SofaScore признал Марка Траверса с оценкой 8.4. WhoScored выделил игру Николаса Джексона с оценкой 8.2.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» в гостях отобрал очки у «Челси».

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Челси Борнмут Челси - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Николас Джексон оценки WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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