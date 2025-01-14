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Англия
14 января 2025, 20:48 | Обновлено 14 января 2025, 21:37
336
0

Ноттингем Форест – единственная команда, которой проиграл Ливерпуль в АПЛ

14 января в 22:00 по киевскому времени состоится вторая встреча команд в этом сезоне

14 января 2025, 20:48 | Обновлено 14 января 2025, 21:37
336
0
Ноттингем Форест – единственная команда, которой проиграл Ливерпуль в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Сити Граунд» состоится встреча между командами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Матч начнется в 22:00 по Киеву.

В этом сезоне в АПЛ команда Арне Слота проиграла лишь один матч лиги, в котором «Ноттингем Форест» одержал минимальную победу над «Ливерпулем» на «Энфилде» со счетом 1:0.

«Мерсисайдцы» занимают первое место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своем активе 46 очков после 19 сыгранных матчей (14 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

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Ноттингем Форест Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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