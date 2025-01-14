Ноттингем Форест – единственная команда, которой проиграл Ливерпуль в АПЛ

14 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Сити Граунд» состоится встреча между командами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Матч начнется в 22:00 по Киеву.

В этом сезоне в АПЛ команда Арне Слота проиграла лишь один матч лиги, в котором «Ноттингем Форест» одержал минимальную победу над «Ливерпулем» на «Энфилде» со счетом 1:0.

«Мерсисайдцы» занимают первое место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в своем активе 46 очков после 19 сыгранных матчей (14 побед, 4 ничьи, 1 поражение).