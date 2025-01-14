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  4. В попытках окупиться. Реал установил ценник на звездного опорника
Испания
14 января 2025, 22:57 |
491
1

В попытках окупиться. Реал установил ценник на звездного опорника

Орельен Тчуамени не покинет Мадрид меньше чем за 80 миллионов евро

14 января 2025, 22:57 |
491
1
В попытках окупиться. Реал установил ценник на звездного опорника
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский опорник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не покинет клуб дешевле, чем за 80 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста в другой клуб за сумму ниже 80 миллионов евро практически невозможен. Клуб хочет отбить те деньги, которые он на него потратил летом 2022 года, когда Тчуамени перешел в мадридский гранд за аналогичную сумму.

Игрок пока что не хочет покидать клуб, но такая возможность может рассматриваться в перспективе.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти сменит тактику после матча с «Барселоной».

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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Saar
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