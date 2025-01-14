В попытках окупиться. Реал установил ценник на звездного опорника

Французский опорник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не покинет клуб дешевле, чем за 80 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста в другой клуб за сумму ниже 80 миллионов евро практически невозможен. Клуб хочет отбить те деньги, которые он на него потратил летом 2022 года, когда Тчуамени перешел в мадридский гранд за аналогичную сумму.

Игрок пока что не хочет покидать клуб, но такая возможность может рассматриваться в перспективе.

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