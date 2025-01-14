Либо тренер, либо игрок. Молодой талант Реала может покинуть клуб

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист недоволен своим игровым временем и если командой продолжит рулить Карло Анчелотти, то он может уйти в аренду. Рауль Асенсио считает, что его уровня достаточно для того, что бы играть в стартовом составе.

При этом, игрок хочет стать одним из лидеров «Реала», потому полноценный трансфер не рассматривается.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» установил ценник на звездного опорника.