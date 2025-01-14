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  4. Либо тренер, либо игрок. Молодой талант Реала может покинуть клуб
Испания
14 января 2025, 23:10 |
457
0

Либо тренер, либо игрок. Молодой талант Реала может покинуть клуб

Рауль Асенсио может покинуть мадридский гранд, если Карло Анчелотти останется у руля команды

14 января 2025, 23:10 |
457
0
Либо тренер, либо игрок. Молодой талант Реала может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний футболист недоволен своим игровым временем и если командой продолжит рулить Карло Анчелотти, то он может уйти в аренду. Рауль Асенсио считает, что его уровня достаточно для того, что бы играть в стартовом составе.

При этом, игрок хочет стать одним из лидеров «Реала», потому полноценный трансфер не рассматривается.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» установил ценник на звездного опорника.

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Рауль Асенсио Карло Анчелотти трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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