Финальные гастроли? Екс-игрок ПСЖ перейдет в Бока Хуниорс
Андер Эррера отправится в Аргентину
Прошедший через «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Андер Эррера станет игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс». С января 2023 года футболист выступал за «Атлетик» из Бильбао. Футболист не участвовал в последней тренировке и скоро отправиться в Буэнос-Айрес.
После медицинского обследования игроку предложат контракт на один сезон. Стороны смогут продлить соглашение еще на год. Аргентинский клуб выплатит «Атлетику» компенсацию за оставшиеся шесть месяцев контракта.
В текущем сезоне Андер Эррера провел за «Атлетик» 14 матчей. Результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего испанца в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетик» Бильбао переиграл «Вильярреал».
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