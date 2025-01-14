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Испания
14 января 2025, 19:36 | Обновлено 14 января 2025, 19:37
356
0

Финальные гастроли? Екс-игрок ПСЖ перейдет в Бока Хуниорс

Андер Эррера отправится в Аргентину

14 января 2025, 19:36 | Обновлено 14 января 2025, 19:37
356
0
Финальные гастроли? Екс-игрок ПСЖ перейдет в Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine. Андер Эррера

Прошедший через «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Андер Эррера станет игроком аргентинского клуба «Бока Хуниорс». С января 2023 года футболист выступал за «Атлетик» из Бильбао. Футболист не участвовал в последней тренировке и скоро отправиться в Буэнос-Айрес.

После медицинского обследования игроку предложат контракт на один сезон. Стороны смогут продлить соглашение еще на год. Аргентинский клуб выплатит «Атлетику» компенсацию за оставшиеся шесть месяцев контракта.

В текущем сезоне Андер Эррера провел за «Атлетик» 14 матчей. Результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего испанца в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» Бильбао переиграл «Вильярреал».

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Атлетик Бильбао Бока Хуниорс ПСЖ Манчестер Юнайтед чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Сергій Турчак Источник: Footmercato
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