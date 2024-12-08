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Чемпионат Испании
Осасуна
08.12.2024 19:30 – FT 2 : 2
Алавес
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Испания
08 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:48
31
0

ВИДЕО. Атлетик Бильбао переиграл Вильярреал, ничья у Осасуны с Алавесом

Вечером 8 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании

08 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:48
31
0
ВИДЕО. Атлетик Бильбао переиграл Вильярреал, ничья у Осасуны с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании.

Атлетик Бильбао на домашней арене переиграл Вильярреал (2:0).

Зафиксирована ничья в матче Осасуны с Алавесом (2:2).

Чемпионат Испании. 16-й тур, 8 декабря

Атлетик Бильбао – Вильярреал – 2:0

Голы: Паредес, 15, Иньяки Уильямс, 69

Осасуна – Алавес – 2:2

Голы: Будимир, 54, Рубен Гарсия, 61 – Кике Гарсия, 1, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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