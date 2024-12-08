Испания08 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:48
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ВИДЕО. Атлетик Бильбао переиграл Вильярреал, ничья у Осасуны с Алавесом
Вечером 8 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании
08 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:48
31
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Вечером 8 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Испании.
Атлетик Бильбао на домашней арене переиграл Вильярреал (2:0).
Зафиксирована ничья в матче Осасуны с Алавесом (2:2).
Чемпионат Испании. 16-й тур, 8 декабря
Атлетик Бильбао – Вильярреал – 2:0
Голы: Паредес, 15, Иньяки Уильямс, 69
Осасуна – Алавес – 2:2
Голы: Будимир, 54, Рубен Гарсия, 61 – Кике Гарсия, 1, 68
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Гарсия (Осасуна).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
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