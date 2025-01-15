Без команды. Украинский чемпион мира получил оффер от клуба из Европы
Николай Мусолитин может стать игроком «Котвица»
Украинский полузащитник Николай Мусолитин, являющийся свободным агентом, получил предложение от колобжегской «Котвицы», сообщает Петр Слонка.
По информации источника, 25-летний футболист получил оффер от клуба из Первой лиги Польши и должен пройти тесты на сборах в ближайшее время. К клубу также должны присоединиться еще 2 украинца: Сергей Барылак и Иван Матвийчук.
Николай Мусолитин является свободным агентом с января текущего года, последним клубом был шведский «Эстерсунд».
Николай Мусолитин становился чемпионом мира U-20 вместе со сборной Украины.
Ранее сообщалось о том, что украинский игрок может присоединиться к «Вечисте».
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