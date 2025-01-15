Без команды. Украинский чемпион мира получил оффер от клуба из Европы

Украинский полузащитник Николай Мусолитин, являющийся свободным агентом, получил предложение от колобжегской «Котвицы», сообщает Петр Слонка.

По информации источника, 25-летний футболист получил оффер от клуба из Первой лиги Польши и должен пройти тесты на сборах в ближайшее время. К клубу также должны присоединиться еще 2 украинца: Сергей Барылак и Иван Матвийчук.

Николай Мусолитин является свободным агентом с января текущего года, последним клубом был шведский «Эстерсунд».

Николай Мусолитин становился чемпионом мира U-20 вместе со сборной Украины.

Ранее сообщалось о том, что украинский игрок может присоединиться к «Вечисте».