Заинтересован владелец клуба. Украинский легионер может сменить клуб

Украинский вингер гданьской «Лехии» Максим Хлань может стать игроком краковской «Вечисты», сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, владелец клуба заинтересован в приглашении 21-летнего футболиста, но неизвестно, согласится ли Максим на то, чтобы присоединиться к клубу из второй лиги.

«Вечиста» идет на втором месте в турнирной таблице с 45 очками в активе после 19 туров. В текущем сезоне Максим Хлань провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Динамо» покинет заграничный клуб.