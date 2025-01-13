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Польша
13 января 2025, 12:21 | Обновлено 13 января 2025, 12:22
622
0

Заинтересован владелец клуба. Украинский легионер может сменить клуб

Максим Хлань может перейти в «Вечисту»

13 января 2025, 12:21 | Обновлено 13 января 2025, 12:22
622
0
Заинтересован владелец клуба. Украинский легионер может сменить клуб
ФК Лехия. Максим Хлань

Украинский вингер гданьской «Лехии» Максим Хлань может стать игроком краковской «Вечисты», сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, владелец клуба заинтересован в приглашении 21-летнего футболиста, но неизвестно, согласится ли Максим на то, чтобы присоединиться к клубу из второй лиги.

«Вечиста» идет на втором месте в турнирной таблице с 45 очками в активе после 19 туров. В текущем сезоне Максим Хлань провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Динамо» покинет заграничный клуб.

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Максим Хлань Лехия Гданьск Вечиста Краков трансферы чемпионат Польши по футболу
Данііл Киріяка Источник: Przeglad Sportowy
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