Замена Кварацхелии? Наполи проявляет интерес к форварду Тоттенхэма
Тимо Вернер может переехать в Неаполь
Оформление трансфера Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» находиться на завершающем этапе. Итальянский клуб вынужден искать замену грузинскому вингеру. Одним из кандидатов называют Тимо Вернера.
Контракт немецкого вингера принадлежит «РБ Лейпциг». С января 2024 года Тимо Вернер выступает в аренде в английском «Тоттенхэме». Соглашение истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Тимо Вернер провел за «Тоттенхэм» 26 матчей. Забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Кроме Вернера, в зону интересов «Наполи» попал и игрок «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Ранее сообщалось, что на Рэшфорда появился новый претендент.
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