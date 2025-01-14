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  4. Замена Кварацхелии? Наполи проявляет интерес к форварду Тоттенхэма
Англия
14 января 2025, 18:16 |
566
0

Замена Кварацхелии? Наполи проявляет интерес к форварду Тоттенхэма

Тимо Вернер может переехать в Неаполь

14 января 2025, 18:16 |
566
0
Замена Кварацхелии? Наполи проявляет интерес к форварду Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Оформление трансфера Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» находиться на завершающем этапе. Итальянский клуб вынужден искать замену грузинскому вингеру. Одним из кандидатов называют Тимо Вернера.

Контракт немецкого вингера принадлежит «РБ Лейпциг». С января 2024 года Тимо Вернер выступает в аренде в английском «Тоттенхэме». Соглашение истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Тимо Вернер провел за «Тоттенхэм» 26 матчей. Забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Кроме Вернера, в зону интересов «Наполи» попал и игрок «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Ранее сообщалось, что на Рэшфорда появился новый претендент.

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Сергій Турчак Источник: Джанлука Ди Марцио
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