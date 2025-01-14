Замена Кварацхелии? Наполи проявляет интерес к форварду Тоттенхэма

Оформление трансфера Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» находиться на завершающем этапе. Итальянский клуб вынужден искать замену грузинскому вингеру. Одним из кандидатов называют Тимо Вернера.

Контракт немецкого вингера принадлежит «РБ Лейпциг». С января 2024 года Тимо Вернер выступает в аренде в английском «Тоттенхэме». Соглашение истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Тимо Вернер провел за «Тоттенхэм» 26 матчей. Забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Кроме Вернера, в зону интересов «Наполи» попал и игрок «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Ранее сообщалось, что на Рэшфорда появился новый претендент.