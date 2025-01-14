Уедет в Казахстан? Назван клуб, который претендует на скандального Макуана

22-летний левый вингер «Полесья» Бени Макуана, который в последние дни часто упоминался на страницах СМИ в связи со скандалом вокруг паспорта, который у него на какое-то время изымало руководство житомирского клуба, близок к переезду в другой чемпионат.

По информации GOAL KZ, подписать конголезца может «Астана».

На каких правах (полноценный переход или аренда) может состояться трансфер африканца в Казахстан не сообщается.

Ранее Макуана удалил все упоминания о «Полесье» из своего Instagram.