Уедет в Казахстан? Назван клуб, который претендует на скандального Макуана
Вингер «Полесья» может переехать в «Астану»
22-летний левый вингер «Полесья» Бени Макуана, который в последние дни часто упоминался на страницах СМИ в связи со скандалом вокруг паспорта, который у него на какое-то время изымало руководство житомирского клуба, близок к переезду в другой чемпионат.
По информации GOAL KZ, подписать конголезца может «Астана».
На каких правах (полноценный переход или аренда) может состояться трансфер африканца в Казахстан не сообщается.
Ранее Макуана удалил все упоминания о «Полесье» из своего Instagram.
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