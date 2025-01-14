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  4. Уедет в Казахстан? Назван клуб, который претендует на скандального Макуана
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 17:34 |
779
0

Уедет в Казахстан? Назван клуб, который претендует на скандального Макуана

Вингер «Полесья» может переехать в «Астану»

14 января 2025, 17:34 |
779
0
Уедет в Казахстан? Назван клуб, который претендует на скандального Макуана
ФК Полесье. Бени Макуана

22-летний левый вингер «Полесья» Бени Макуана, который в последние дни часто упоминался на страницах СМИ в связи со скандалом вокруг паспорта, который у него на какое-то время изымало руководство житомирского клуба, близок к переезду в другой чемпионат.

По информации GOAL KZ, подписать конголезца может «Астана».

На каких правах (полноценный переход или аренда) может состояться трансфер африканца в Казахстан не сообщается.

Ранее Макуана удалил все упоминания о «Полесье» из своего Instagram.

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Бени Макуана Астана Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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