Юрген КЛОПП: «Вижу игру Ливерпуля и не думаю, что должен был остаться»
Наставник не жалеет о своем уходе
Наставник Юрген Клопп, который после минувшего сезона покинул Ливерпуль и перешел на руководящую должность в клуб Ред Булл Зальцбург, доволен тем, что показывает его бывшая команда под руководством Арне Слота.
«Я счастлив видеть игру Ливерпуля. Нахожусь в контакте со Слотом, иногда общаюсь с игроками. У меня 0,1% мыслей, что я должен был остаться, учитывая то, какой футбол они показывают».
«Веселый футбол, интересный, возможно, самый сбалансированный в мире сейчас. Ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах? Очень рад, что не работаю в Ливерпуле и не должен постоянно отвечать на эти вопросы. Надеюсь, все трое останутся в команде», – сказал Клопп.
Ливерпуль лидирует в АПЛ и общей таблице Лиги чемпионов.
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