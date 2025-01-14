Юрген КЛОПП: «Вижу игру Ливерпуля и не думаю, что должен был остаться»

Наставник Юрген Клопп, который после минувшего сезона покинул Ливерпуль и перешел на руководящую должность в клуб Ред Булл Зальцбург, доволен тем, что показывает его бывшая команда под руководством Арне Слота.

«Я счастлив видеть игру Ливерпуля. Нахожусь в контакте со Слотом, иногда общаюсь с игроками. У меня 0,1% мыслей, что я должен был остаться, учитывая то, какой футбол они показывают».

«Веселый футбол, интересный, возможно, самый сбалансированный в мире сейчас. Ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах? Очень рад, что не работаю в Ливерпуле и не должен постоянно отвечать на эти вопросы. Надеюсь, все трое останутся в команде», – сказал Клопп.

Ливерпуль лидирует в АПЛ и общей таблице Лиги чемпионов.