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  4. Юрген КЛОПП: «Вижу игру Ливерпуля и не думаю, что должен был остаться»
Англия
14 января 2025, 17:13 | Обновлено 14 января 2025, 17:17
309
0

Юрген КЛОПП: «Вижу игру Ливерпуля и не думаю, что должен был остаться»

Наставник не жалеет о своем уходе

14 января 2025, 17:13 | Обновлено 14 января 2025, 17:17
309
0
Юрген КЛОПП: «Вижу игру Ливерпуля и не думаю, что должен был остаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник Юрген Клопп, который после минувшего сезона покинул Ливерпуль и перешел на руководящую должность в клуб Ред Булл Зальцбург, доволен тем, что показывает его бывшая команда под руководством Арне Слота.

«Я счастлив видеть игру Ливерпуля. Нахожусь в контакте со Слотом, иногда общаюсь с игроками. У меня 0,1% мыслей, что я должен был остаться, учитывая то, какой футбол они показывают».

«Веселый футбол, интересный, возможно, самый сбалансированный в мире сейчас. Ван Дейк, Александер-Арнольд и Салах? Очень рад, что не работаю в Ливерпуле и не должен постоянно отвечать на эти вопросы. Надеюсь, все трое останутся в команде», – сказал Клопп.

Ливерпуль лидирует в АПЛ и общей таблице Лиги чемпионов.

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Ливерпуль Юрген Клопп Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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