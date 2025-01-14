Решили поберечь. Капитан ПСЖ пропустит матч Кубка Франции

Защитник «ПСЖ» Маркиньос не сыграет в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Франции. Главный тренер команды Луис Энрике решил не выпускать на поле игрока после незначительного повреждения. Наставник боится, что Маркиньос может усугубить травму и пропустить важные для команды матчи.

В поединке 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» в гостях сыграет против клуба «Эспали-Сен-Марсель». Игра состоится в среду, 15 января, и начнется в 22:00 по Киеву. Луис Энрике пояснил решение не задействовать Маркиньоса:

«Я не волнуюсь. Травма Маркиньоса незначительная, но мы не хотим подвергать его риску. Он не будет играть 15 января. Это не страшно, это обычное дело. Врачи держат нас в курсе. Он мог бы сыграть завтра, но мы не будем рисковать».

Впереди у «ПСЖ» решающие матчи в Лиге чемпионов. 22 января подопечные Энрике встретятся с «Манчестер Сити», а 29 января сыграют со «Штутгартом». В турнирной таблице ЛЧ «ПСЖ» после шести матчей идет на 25-м месте и пока не попадает в зону плей-офф.

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