Конкуренция с россиянином. Доннарума определился со своим будущим в ПСЖ

12 января состоялся матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» одолел «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

После матча журналисты спросили вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннарумму о конкуренции с россиянином Матвеем Сафоновым:

«Я чувствую себя очень уверенно и буду продолжать бороться за место в стартовом составе. Нужно тренироваться спокойно и с холодной головой. В любом случае тренер будет решать, кто из нас выйдет на поле. Перед матчами мы все усердно тренируемся, а потом смотрим, кого главный тренер выпустит в стартовом составе», – сказал Доннарумма.

В этом сезоне Джанлуиджи провел за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах, а на счету Сафонова – восемь выходов в стартовом составе.