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  4. Конкуренция с россиянином. Доннарума определился со своим будущим в ПСЖ
Франция
13 января 2025, 21:58 |
915
2

Конкуренция с россиянином. Доннарума определился со своим будущим в ПСЖ

Итальянский голкипер собирается бороться за место в стартовом составе

13 января 2025, 21:58 |
915
2
Конкуренция с россиянином. Доннарума определился со своим будущим в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

12 января состоялся матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» одолел «Сент-Этьен» со счетом 2:1.

После матча журналисты спросили вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннарумму о конкуренции с россиянином Матвеем Сафоновым:

«Я чувствую себя очень уверенно и буду продолжать бороться за место в стартовом составе. Нужно тренироваться спокойно и с холодной головой. В любом случае тренер будет решать, кто из нас выйдет на поле. Перед матчами мы все усердно тренируемся, а потом смотрим, кого главный тренер выпустит в стартовом составе», – сказал Доннарумма.

В этом сезоне Джанлуиджи провел за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах, а на счету Сафонова – восемь выходов в стартовом составе.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ ПСЖ - Сент-Этьен Сент-Этьен Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 2
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Saar
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Gargantua81
обое слабые. ПСЖ нужен топовый кипер. Например Шевалье очень хорош сейчас из Лилля
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-1
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