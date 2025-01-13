Конкуренция с россиянином. Доннарума определился со своим будущим в ПСЖ
Итальянский голкипер собирается бороться за место в стартовом составе
12 января состоялся матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» одолел «Сент-Этьен» со счетом 2:1.
После матча журналисты спросили вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннарумму о конкуренции с россиянином Матвеем Сафоновым:
«Я чувствую себя очень уверенно и буду продолжать бороться за место в стартовом составе. Нужно тренироваться спокойно и с холодной головой. В любом случае тренер будет решать, кто из нас выйдет на поле. Перед матчами мы все усердно тренируемся, а потом смотрим, кого главный тренер выпустит в стартовом составе», – сказал Доннарумма.
В этом сезоне Джанлуиджи провел за «ПСЖ» 17 матчей во всех турнирах, а на счету Сафонова – восемь выходов в стартовом составе.
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