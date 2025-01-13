ПСЖ обыграл Сент-Этьен, а Страсбург с Соболем переиграл Тулузу
Состоялись матчи 17-го тура Лиги 1
12 января в 18:15 состоялся матч 17-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Страсбургом».
На 35-й минуте защитник гостей Исмаэль Дукуре забил автогол. Перед этим нападающий «Страсбурга» Эманель Эмега отметился дублем в ворота «Тулузы».
Украинский защитник гостей Эдуард Соболь вышел на поле на 84-й минуте.
В 21:45 «ПСЖ» принимал «Сент-Этьен».
За парижан дубль оформил Усман Дембеле. Гости ответили забитым мячом Зурико Давиташвили.
Лига 1. 17-й тур. 13 января
Гавр – Ланс – 1:2
Голы: Аю, 8 – Коялипу, 28, Мачадо, 77
Монпелье – Анже – 1:3
Голы: Саванье, 61 – Леполь, 30, 69, Ферхат, 90+9
Тулуза – Страсбург – 1:2
Голы: Дукуре, 35 (автогол) – Эмега, 14, 26
ПСЖ – Сент-Этьен – 2:1
Голы: Дембеле, 13, 23 – Давиташвили, 64
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер посетил церемонию The Ring Magazine 2024 Awards Show
Сообщалось, что в колено Мудрика вкололи стволовые клетки