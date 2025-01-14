Придется раскошелиться. Челси назначил цену на Кристофера Нкунку
Лондонский клуб хочет получить за игрока 65 миллионов фунтов стерлингов
Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась форвардом «Челси» Кристофером Нкунку. Лондонский клуб не против продать игрока. Но дешево его не отпустит.
Кристофер Нкунку перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом 2023 года за 60 миллионов евро (50 миллионов фунтов стерлингов). Нкунку забил 69 мячей и сделал 53 результативные передачи в 171 матче за время своего пребывания в Германии.
В этом сезоне Кристофер Нкунку провел за «Челси» 28 матчей во всех турнирах. Забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста действует до лета 2029 года.
«Бавария» и «Челси» начали переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» назначил первоначальную сумму в 65 миллионов фунтов стерлингов. Также интерес к форварду проявляет мадридский «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком.
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