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  4. Придется раскошелиться. Челси назначил цену на Кристофера Нкунку
Англия
14 января 2025, 15:59 |
569
0

Придется раскошелиться. Челси назначил цену на Кристофера Нкунку

Лондонский клуб хочет получить за игрока 65 миллионов фунтов стерлингов

14 января 2025, 15:59 |
569
0
Придется раскошелиться. Челси назначил цену на Кристофера Нкунку
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась форвардом «Челси» Кристофером Нкунку. Лондонский клуб не против продать игрока. Но дешево его не отпустит.

Кристофер Нкунку перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом 2023 года за 60 миллионов евро (50 миллионов фунтов стерлингов). Нкунку забил 69 мячей и сделал 53 результативные передачи в 171 матче за время своего пребывания в Германии.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провел за «Челси» 28 матчей во всех турнирах. Забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста действует до лета 2029 года.

«Бавария» и «Челси» начали переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» назначил первоначальную сумму в 65 миллионов фунтов стерлингов. Также интерес к форварду проявляет мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком.

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Сергій Турчак Источник: The Athletic
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