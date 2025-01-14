Придется раскошелиться. Челси назначил цену на Кристофера Нкунку

Мюнхенская «Бавария» заинтересовалась форвардом «Челси» Кристофером Нкунку. Лондонский клуб не против продать игрока. Но дешево его не отпустит.

Кристофер Нкунку перешел в «Челси» из «РБ Лейпциг» летом 2023 года за 60 миллионов евро (50 миллионов фунтов стерлингов). Нкунку забил 69 мячей и сделал 53 результативные передачи в 171 матче за время своего пребывания в Германии.

В этом сезоне Кристофер Нкунку провел за «Челси» 28 матчей во всех турнирах. Забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста действует до лета 2029 года.

«Бавария» и «Челси» начали переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» назначил первоначальную сумму в 65 миллионов фунтов стерлингов. Также интерес к форварду проявляет мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком.