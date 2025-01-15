Рейтинг лучших футболистов в 2025 году. Месси – 11-й. Кто лидер?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в мире в 2025 году.

Первую позицию рейтинга занимает вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, который сейчас является главным фаворитом и на Золотой мяч. Вторую позицию получил вингер «Реала» Винисиус Жуниор. А на третьей строчке – обладатель Золотого мяча 2024 испанец Родри из «Манчестер Сити».

В пятерку лучших игроков 2025 года вошли также Гарри Кейн из «Баварии» и лучший бомбардир Ла Лиги Роберт Левандовски. Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси занял в рейтинге 11 позицию.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших футболистов в 2025 году от GiveMeSport