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15 января 2025, 00:18 |
262
2

Рейтинг лучших футболистов в 2025 году. Месси – 11-й. Кто лидер?

Наибольшее признание досталось Мохамеду Салаху

15 января 2025, 00:18 |
262
2
Рейтинг лучших футболистов в 2025 году. Месси – 11-й. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в мире в 2025 году.

Первую позицию рейтинга занимает вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, который сейчас является главным фаворитом и на Золотой мяч. Вторую позицию получил вингер «Реала» Винисиус Жуниор. А на третьей строчке – обладатель Золотого мяча 2024 испанец Родри из «Манчестер Сити».

В пятерку лучших игроков 2025 года вошли также Гарри Кейн из «Баварии» и лучший бомбардир Ла Лиги Роберт Левандовски. Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси занял в рейтинге 11 позицию.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших футболистов в 2025 году от GiveMeSport

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Мохамед Салах Роберт Левандовски GiveMeSport Винисиус Жуниор Родри Лионель Месси Гарри Кейн рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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AndiM
Люди у футбол грають, а цього тєхаскага ренжджера якого буяльского сюди на 11 місце поставили?
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0
Saar
Родрі отримав ЗМ, Вініссіус- Кращого гравця від Фіфа. А в цьому рейтингу - лузери
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-1
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