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  4. Известный украинский футболист рассказал, как его чуть не застрелили в США
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 11:10 |
2081
8

Известный украинский футболист рассказал, как его чуть не застрелили в США

Денис Костышин попал в неприятную историю

14 января 2025, 11:10 |
2081
8
Известный украинский футболист рассказал, как его чуть не застрелили в США
Эль-Пасо. Денис Костышин

Украинский полузащитник «Александрии» Денис Костышин рассказал, как его едва не застрелили во время выступлений в США.

– Было ли что-то с тобой в Америке?

– Единственное, что случилось – как-то меня подрезали на дороге, и я догнал обидчика. Опускаю окно, он тоже и с такой улыбкой говорит: Do you wanna bullet? (Ты хочешь пулю? – прим. УФ) Я, честно говоря, не понял сразу, а просто тоже улыбнулся и поехал. А потом перевел – аж не по себе стало.

– Потом английский язык подтянул?

– До этого тоже общался на приличном уровне, просто этого выражения не знал.

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Денис Костышин Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу США Эль-Пасо Локомотив
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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Перець
Мабуть в гетто заїхав
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+1
Gargantua81
... и глаза такие добрые, добрые...
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+1
Valentyn
Відомий? добре що хоч не написали, ЗІРКА)))
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0
Vitaly Kozak
Як не маєш зброю, навіщо доганяти? У тих, хто підрізає в Америці, вона зазвичай є, як і кокс.
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0
Перший Серед Рівних
Нема жодного сумніву шо за рульом був нігретос під коксом
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0
Перший Серед Рівних
Американським копам показувати документи треба так: обернутись до них спиною, засунути руку за пазуху, і потім різко з розворота ННА тобі мої документи
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0
Перший Серед Рівних
Тобто ти його наздогнав шоб посміхнутися і включити задню? Нігретос міг і відразу шмальнути. Повезло тобі. 
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0
Lulinnha
Не Гарлем конечно. Но для первого раза нормально попал. 
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0
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