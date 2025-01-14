Известный украинский футболист рассказал, как его чуть не застрелили в США

Украинский полузащитник «Александрии» Денис Костышин рассказал, как его едва не застрелили во время выступлений в США.

– Было ли что-то с тобой в Америке?

– Единственное, что случилось – как-то меня подрезали на дороге, и я догнал обидчика. Опускаю окно, он тоже и с такой улыбкой говорит: Do you wanna bullet? (Ты хочешь пулю? – прим. УФ) Я, честно говоря, не понял сразу, а просто тоже улыбнулся и поехал. А потом перевел – аж не по себе стало.

– Потом английский язык подтянул?

– До этого тоже общался на приличном уровне, просто этого выражения не знал.