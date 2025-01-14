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  4. Трансферов не будет? Анчелотти попросил руководство подписать защитника
Испания
14 января 2025, 10:31 |
599
0

Трансферов не будет? Анчелотти попросил руководство подписать защитника

Наставник мадридского «Реала» уверен, что некоторые позиции нуждаются в усилении

14 января 2025, 10:31 |
599
0
Трансферов не будет? Анчелотти попросил руководство подписать защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти неоднократно обращался к руководству с просьбой подписать защитника, однако вероятность такого трансфера остается минимальной.

Сообщается, что тренер полгода назад впервые обратился к президенту и сказал ему о необходимости усиления линии защиты. «Реал» пытался подписать представителя «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, однако переговоры провалились, а других кандидатур руководство «сливочных» решило не рассматривать.

В декабре состоялась встреча, на которой присутствовали Анчелотти, генеральный директор Хосе Анхель Санчес и главный скаут Хуни Калафат. Наставник «Реала» снова сообщил о необходимости подписания защитника, однако его позицию не поддержали.

В клубе считают, что в январе сложно осуществить трансфер игрока необходимого уровня. Также руководство «Реала» уверено, что в академии клуба есть много игроков, которые усилят первую команду. Анчелотти считает, что молодых и перспективных футболистов нужно постепенно интегрировать во взрослый футбол, а не ставить сразу их в стартовый состав.

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Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Football Espana
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