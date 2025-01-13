В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны

12 января мадридский «Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:5). После этого поражения многие болельщики и журналисты призвали руководство мадридского клуба уволить Карло Анчелотти.

Сообщается, что руководство «Реала» не собирается делать необдуманных решений и позволит специалисту продолжить работу до конца сезона. В клубе поддерживают наставника и не собираются увольнять Карло по двум причинам.

Во-первых, президент «Реала» Флорентино Перес понимает, что Анчелотти столкнулся с огромным количеством травм, что мешает демонстрировать положительные результаты на футбольном поле.

Во-вторых, руководство мадридского клуба считает, что зимой будет трудно найти специалиста, который соответствует уровню «Реала», поэтому до лета никаких увольнений не планирует.