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Испания
13 января 2025, 20:27 | Обновлено 13 января 2025, 20:31
1613
0

В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны

В текущем сезоне наставник мадридского клуба не будет уволен

13 января 2025, 20:27 | Обновлено 13 января 2025, 20:31
1613
0
В Реале определились с будущим Анчелотти после поражения от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

12 января мадридский «Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании (2:5). После этого поражения многие болельщики и журналисты призвали руководство мадридского клуба уволить Карло Анчелотти.

Сообщается, что руководство «Реала» не собирается делать необдуманных решений и позволит специалисту продолжить работу до конца сезона. В клубе поддерживают наставника и не собираются увольнять Карло по двум причинам.

Во-первых, президент «Реала» Флорентино Перес понимает, что Анчелотти столкнулся с огромным количеством травм, что мешает демонстрировать положительные результаты на футбольном поле.

Во-вторых, руководство мадридского клуба считает, что зимой будет трудно найти специалиста, который соответствует уровню «Реала», поэтому до лета никаких увольнений не планирует.

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Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Карло Анчелотти Флорентино Перес
Микола Титюк Источник: Football Espana
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