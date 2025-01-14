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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «У нас слишком много проблем, особенно...»
Англия
14 января 2025, 09:51 |
634
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «У нас слишком много проблем, особенно...»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал результаты клуба в текущем сезоне

14 января 2025, 09:51 |
634
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «У нас слишком много проблем, особенно...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренера «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался, что его клуб столкнулся с проблемами и поэтому результаты продолжают ухудшаться:

«У нас слишком много проблем, особенно в обороне, поэтому клуб думает, что делать во время этого трансферного окна. Я ничего не знаю о предстоящих трансферах, никто ничего не анонсировал. В этом сезоне у нас появились трудности в защите. В атаке мы более-менее играем нормально, но сзади...

Я не знаю, чего ждать дальше. Единственное, что я хочу – чтобы вернулась та команда, с которой мы начинали этот путь. Проблема не в Родри. Нет только одного игрока, но ведь остальные доступны», – поделился мнением Гвардиола.

«Манчестер Сити» набрал 34 балла и занимает шестое место в чемпионате. В следующем поединке подопечные Жузепа Гвардиолы сыграют против «Брентфорда» 14 января. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Родри
Микола Титюк Источник: Footmercato
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