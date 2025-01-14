ИГНАТЕНКО: «У Динамо самая сильная вратарская конкуренция в Украине»

Голкипер «Динамо» Денис Игнатенко рассказал, как проходят зимние сборы киевского клуба:

– Как проходит день рождения на сборах? Это что-нибудь особенное или обычный рабочий день?

– Честно говоря, это мой первый день рождения (11 января), который проходил на собрании. Обычно я праздную дома во время отпуска, но на этот раз нас собрали раньше, поэтому праздновал здесь. И знаете, мне очень понравилось. Утром ребята лично поздравили меня, потом тренер тоже подошел, подарил футболку. В зале для теории меня тоже все поздравили, чего я совсем не ожидал. Было очень приятно. Затем перед тренировкой на поле сделали праздничный коридор, а на ужине принесли торт. Это действительно здорово!

– Есть ли традиции для именинников? К примеру, нужно петь песни или выставляться?

– Такие традиции есть, но все это индивидуально. В этот раз ничего подобного не было.

– Расскажи о конкуренции среди вратарей в «Динамо». Как ты с этим справляешься?

– По моему мнению, у «Динамо» сильнейшая вратарская конкуренция в чемпионате Украины, это 100%. Вратарская позиция вообще очень специфична, ведь на поле играет только один человек. Но это плюс: подобная конкуренция мотивирует оставаться в фокусе. Нельзя расслабиться, всегда нужно работать на максимуме, и это помогает расти.

– Интересно ли молодому голкиперу тренироваться с Георгием Бущаном и конкурировать с другими вратарями, как Руслан Нещерет или Валентин Моргун?

– Очень интересно. Георгий – отличный голкипер, и работать рядом с ним – это хороший опыт. Когда так сильна конкуренция, нельзя расслабляться. Каждая тренировка – это вызов, поэтому всегда стараешься показать себя как можно лучше.

– Ты уже не первый год на сборах с первой командой. С этого года много молодежи, ты им помогаешь адаптироваться?

– Если могу – помогаю. Молодежь часто спрашивает, а я пытаюсь ответить, подсказать. Когда я сам только начинал, часто обращался к Валентину Моргуну с вопросами. Он мне всегда помогал, поэтому теперь я стараюсь делать то же самое для других.