Сборная Украины WU-17 в марте будет сражаться в Исландии за путевку на ЧЕ

Девичья сборная Украины WU-17 примет участие в матчах Лиги А второго этапа отбора Евро-2025 WU-17 и попытается пробиться в финальный турнир.

Украинская команда проведет первый сбор 2–16 марта. В группе А1 второго раунда отбора Евро-2025 WU-17 сине-желтые сыграют с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и хозяином мини-турнира – Исландией (14 марта).

Следующий УТЗ должен состояться 1–13 мая, когда украинская сборная WU-16 выступит на Турнире развития УЕФА в Хорватии (6-12 мая).

С 25 августа по 1 сентября запланирован НТЗ с проведением товарищеских матчей. А 16–30 ноября планируется сбор, приуроченный к старту в первом раунде отбора нового цикла - Евро-2026 WU-17.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 4 по 17 мая 2025 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.

21 команда в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будет бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Евро-2025 WU-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории WU-17, который пройдет с 17 октября по 8 ноября в Марокко.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

Испания – Украина

Исландия – Бельгия

2-й тур, 11.03.2025

Испания – Исландия

Бельгия – Украина

3-й тур, 14.03.2025

Бельгия – Испания

Украина – Исландия

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора

Лига A

Группа А1: Испания, Бельгия, Исландия, Украина

Группа А2: Шотландия, Франция, Уэльс, Словакия

Группа А3: Италия, Чехия, Хорватия, Грузия

Группа А4: Швейцария, Польша, Турция, Венгрия

Группа А5: Англия, Финляндия, Нидерланды, Швеция

Группа А6: Норвегия, Португалия, Греция, Сербия

Группа А7: Германия, Австрия, Дания, Косово

Лига B