Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины WU-17 в марте будет сражаться в Исландии за путевку на ЧЕ
Молодежные турниры
14 января 2025, 07:21 | Обновлено 14 января 2025, 07:41
48
0

Сборная Украины WU-17 в марте будет сражаться в Исландии за путевку на ЧЕ

Финальный раунд Евро-2025 WU-17 состоится на Фарерских островах

14 января 2025, 07:21 | Обновлено 14 января 2025, 07:41
48
0
Сборная Украины WU-17 в марте будет сражаться в Исландии за путевку на ЧЕ
womensfootball.com.ua

Девичья сборная Украины WU-17 примет участие в матчах Лиги А второго этапа отбора Евро-2025 WU-17 и попытается пробиться в финальный турнир.

Украинская команда проведет первый сбор 2–16 марта. В группе А1 второго раунда отбора Евро-2025 WU-17 сине-желтые сыграют с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и хозяином мини-турнира – Исландией (14 марта).

Следующий УТЗ должен состояться 1–13 мая, когда украинская сборная WU-16 выступит на Турнире развития УЕФА в Хорватии (6-12 мая).

С 25 августа по 1 сентября запланирован НТЗ с проведением товарищеских матчей. А 16–30 ноября планируется сбор, приуроченный к старту в первом раунде отбора нового цикла - Евро-2026 WU-17.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 4 по 17 мая 2025 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.

21 команда в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будет бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Евро-2025 WU-17 станет для представителей УЕФА отбором к чемпионату мира 2025 в категории WU-17, который пройдет с 17 октября по 8 ноября в Марокко.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

  • Испания – Украина
  • Исландия – Бельгия

2-й тур, 11.03.2025

  • Испания – Исландия
  • Бельгия – Украина

3-й тур, 14.03.2025

  • Бельгия – Испания
  • Украина – Исландия

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора

Лига A

  • Группа А1: Испания, Бельгия, Исландия, Украина
  • Группа А2: Шотландия, Франция, Уэльс, Словакия
  • Группа А3: Италия, Чехия, Хорватия, Грузия
  • Группа А4: Швейцария, Польша, Турция, Венгрия
  • Группа А5: Англия, Финляндия, Нидерланды, Швеция
  • Группа А6: Норвегия, Португалия, Греция, Сербия
  • Группа А7: Германия, Австрия, Дания, Косово

Лига B

  • Группа В1: Северная Ирландия, Эстония, Казахстан, Черногория
  • Группа В2: Болгария, Люксембург, Азербайджан, Мальта
  • Группа В3: беларусь, Албания, Израиль, Андорра
  • Группа В4: Босния и Герцеговина, Румыния, Латвия
  • Группа В5: Ирландия, Фарерские острова, Литва
  • Группа В6: Словения, Северная Македония, Молдова
По теме:
В УАФ объявили конкурс на вакантные должности тренеров женских сборных
Стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026
Поедут в Эстонию. Определен календарь Украины U-17 в квалификации Евро-2026
женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 даты и время матчей
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Маленький болельщик пошел прямо к Роналду и вот что случилось
Футбол | 14 января 2025, 03:03 2
ВИДЕО. Маленький болельщик пошел прямо к Роналду и вот что случилось
ВИДЕО. Маленький болельщик пошел прямо к Роналду и вот что случилось

Красивый поступок Криштиану

Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Футбол | 13 января 2025, 19:20 1
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой

Украинец может перейти в ПСЖ, или остаться в «Борнмуте»

«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Бокс | 13.01.2025, 08:58
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.01.2025, 07:23
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Бокс | 13.01.2025, 21:14
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
13.01.2025, 05:55
Хоккей
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 2
Бокс
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
12.01.2025, 12:01 31
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 72
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем