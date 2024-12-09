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Молодежные турниры
09 декабря 2024, 05:11 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:15
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0

САПРОНОВ: «Нашей сборной придется в марте играть на искусственном покрытии»

Суперниками Украины WU-17 будут Испания, Бельгия и Исландия

09 декабря 2024, 05:11 | Обновлено 09 декабря 2024, 05:15
101
0
САПРОНОВ: «Нашей сборной придется в марте играть на искусственном покрытии»
УАФ. Сергей Сапронов

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов оценил результаты жеребьевки второго раунда отбора Евро-2025 WU-17, где соперницами будут Испания, Бельгия и Исландия:

«Мы попали в очень сильную группу. Поскольку, по предварительной информации, хозяйками в середине марта изъявили желание стать исландки, то, учитывая погодные условия, играть придется на полях с искусственным покрытием.

Конечно, главными претендентками на победу есть испанки, которые во всех возрастных категориях всегда находятся на виду. А вот в баталиях с бельгийками и исландками мы будем стараться заработать баллы, чтобы удержаться в Лиге А.

Хотя эти сборные действуют в разном стиле: Бельгия – в комбинационном, с акцентом на контроле мяча, а Исландия – в силовой манере».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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