САПРОНОВ: «Нашей сборной придется в марте играть на искусственном покрытии»

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов оценил результаты жеребьевки второго раунда отбора Евро-2025 WU-17, где соперницами будут Испания, Бельгия и Исландия:

«Мы попали в очень сильную группу. Поскольку, по предварительной информации, хозяйками в середине марта изъявили желание стать исландки, то, учитывая погодные условия, играть придется на полях с искусственным покрытием.

Конечно, главными претендентками на победу есть испанки, которые во всех возрастных категориях всегда находятся на виду. А вот в баталиях с бельгийками и исландками мы будем стараться заработать баллы, чтобы удержаться в Лиге А.

Хотя эти сборные действуют в разном стиле: Бельгия – в комбинационном, с акцентом на контроле мяча, а Исландия – в силовой манере».