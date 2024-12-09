САПРОНОВ: «Нашей сборной придется в марте играть на искусственном покрытии»
Суперниками Украины WU-17 будут Испания, Бельгия и Исландия
Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов оценил результаты жеребьевки второго раунда отбора Евро-2025 WU-17, где соперницами будут Испания, Бельгия и Исландия:
«Мы попали в очень сильную группу. Поскольку, по предварительной информации, хозяйками в середине марта изъявили желание стать исландки, то, учитывая погодные условия, играть придется на полях с искусственным покрытием.
Конечно, главными претендентками на победу есть испанки, которые во всех возрастных категориях всегда находятся на виду. А вот в баталиях с бельгийками и исландками мы будем стараться заработать баллы, чтобы удержаться в Лиге А.
Хотя эти сборные действуют в разном стиле: Бельгия – в комбинационном, с акцентом на контроле мяча, а Исландия – в силовой манере».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер рассказал о состоянии Тайсона после майского поражения
Ливерпуль продолжает лидировать, пенсионеры оторвались от канониров, горожане – четвертые