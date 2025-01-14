13 января состоялся заключительный матч 20-го тура Серии А между «Монцей» и «Фиорентиной».

Хозяева поля смогли забить гол на последней минуте первого тайма. На 44-й минуте отличился Патрик Чурия. Во втором тайме Даниэль Мальдини удвоил преимущество «Монцы».

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Игроки «Фиорентины» смогли ответить лишь одним голом. На 74-й минуте Лукас Бельтран стал автором гола.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками, а «Монца» с 13 баллами закрывает таблицу Серии А.

Чемпионат Италии. 20-й тур, 13 января.

Монца – Фиорентина – 2:1

Голы: Чуррия, 44, Мальдини, 63 - Бельтран, 74.

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