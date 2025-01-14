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  4. Монца – Фиорентина – 2:1. Победный гол Мальдини. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Монца
13.01.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Италия
14 января 2025, 02:30 | Обновлено 14 января 2025, 02:57
25
0

Монца – Фиорентина – 2:1. Победный гол Мальдини. Видео голов и обзор

«Фиалки» не справились с последней командой чемпионата

14 января 2025, 02:30 | Обновлено 14 января 2025, 02:57
25
0
Монца – Фиорентина – 2:1. Победный гол Мальдини. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января состоялся заключительный матч 20-го тура Серии А между «Монцей» и «Фиорентиной».

Хозяева поля смогли забить гол на последней минуте первого тайма. На 44-й минуте отличился Патрик Чурия. Во втором тайме Даниэль Мальдини удвоил преимущество «Монцы».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игроки «Фиорентины» смогли ответить лишь одним голом. На 74-й минуте Лукас Бельтран стал автором гола.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками, а «Монца» с 13 баллами закрывает таблицу Серии А.

Чемпионат Италии. 20-й тур, 13 января.

Монца – Фиорентина – 2:1

Голы: Чуррия, 44, Мальдини, 63 - Бельтран, 74.

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Бельтран (Фиорентина).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Монца).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Фиорентина Даниэль Мальдини Лукас Бельтран
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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