Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А

Сегодня, 13 января, состоялся заключительный матч 20-го тура Серии А.

Последняя команда чемпионата «Монца» принимала «Фиорентину». Неожиданную победу одержал главный аутсайдер чемпионата. Голы за хозяев забили Чуррия и Мальдини. За «фиалок» забил Бельтран.

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«Фиорентина», которая не так давно была в тройке лидеров чемпионата, не может выиграть уже пятый матч подряд в лиге.

«Фиалки» занимают в турнирной таблице шестое место с 32 очками. «Монца» с 13 пунктами закрывает таблицу Серии А.

Чемпионат Италии. 20-й тур, 13 января.

Монца – Фиорентина – 2:1

Голы: Чуррия, 44, Мальдини, 63 - Бельтран, 74.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А