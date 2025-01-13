Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А
«Монца» сумела одолеть более именитого соперника
Сегодня, 13 января, состоялся заключительный матч 20-го тура Серии А.
Последняя команда чемпионата «Монца» принимала «Фиорентину». Неожиданную победу одержал главный аутсайдер чемпионата. Голы за хозяев забили Чуррия и Мальдини. За «фиалок» забил Бельтран.
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«Фиорентина», которая не так давно была в тройке лидеров чемпионата, не может выиграть уже пятый матч подряд в лиге.
«Фиалки» занимают в турнирной таблице шестое место с 32 очками. «Монца» с 13 пунктами закрывает таблицу Серии А.
Чемпионат Италии. 20-й тур, 13 января.
Монца – Фиорентина – 2:1
Голы: Чуррия, 44, Мальдини, 63 - Бельтран, 74.
Finisce così.#MonzaFiorentina pic.twitter.com/xgviRs68ta— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 13, 2025
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