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Чемпионат Италии
Монца
13.01.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фиорентина
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Италия
13 января 2025, 23:43 | Обновлено 14 января 2025, 00:29
72
0

Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А

«Монца» сумела одолеть более именитого соперника

13 января 2025, 23:43 | Обновлено 14 января 2025, 00:29
72
0
Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Монца – Фиорентина

Сегодня, 13 января, состоялся заключительный матч 20-го тура Серии А.

Последняя команда чемпионата «Монца» принимала «Фиорентину». Неожиданную победу одержал главный аутсайдер чемпионата. Голы за хозяев забили Чуррия и Мальдини. За «фиалок» забил Бельтран.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Фиорентина», которая не так давно была в тройке лидеров чемпионата, не может выиграть уже пятый матч подряд в лиге.

«Фиалки» занимают в турнирной таблице шестое место с 32 очками. «Монца» с 13 пунктами закрывает таблицу Серии А.

Чемпионат Италии. 20-й тур, 13 января.

Монца – Фиорентина – 2:1
Голы: Чуррия, 44, Мальдини, 63 - Бельтран, 74.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина Монца
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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