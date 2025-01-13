КОЛЛИНС: Снигур удавались такие удары, которые просто были слишком хорошими

11-я ракетка мира из США Даниэль Коллинс прокомментировала победу над украинской теннисисткой Дарьей Снигур в 1/64 финала Australian Open 2025:

«Я чувствую себя так, что уже прошло то время, когда я должна быть в постели. Да, я просто счастлива, что я сейчас еще не заснула. Вообще я люблю ночные матчи из-за атмосферы, которую создают зрители своей энергией. Сама я точно не «сова», поэтому спасибо всем, кто пришел и поддерживал.

Моей сопернице прекрасно удавалось доставать мячи с низкой позиции и отвечать на эти мои сильные удары, направлять мяч прямо мне под ноги. Да, ей удавались такие удары, которые просто были слишком хорошими. Поэтому мне нужно было проявить стойкость, продолжать дальше играть в свой теннис и делать все, что было в моих силах.

Как я себя чувствую, что изменила свое решение и продолжаю свою карьеру и сейчас стою здесь? Ну, я бы хотела создать семью, но это невозможно в настоящее время. Я не знаю, что сказать».

Коллинс переиграла Снигур со счетом 7:6 (7:4), 6:3 на старте Открытого чемпионата Австралии.