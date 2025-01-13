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Australian Open
13 января 2025, 23:40 | Обновлено 14 января 2025, 00:30
552
0

СТАРОДУБЦЕВА: «Смысл ехать в Украину, если не смогу попасть в свой город?»

Родной город Юлии Каховка был оккупирован в первые дни войны

13 января 2025, 23:40 | Обновлено 14 января 2025, 00:30
552
0
СТАРОДУБЦЕВА: «Смысл ехать в Украину, если не смогу попасть в свой город?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева высказалась о войне в Украине:

«Это расстраивает, но я не знаю, что мы можем с этим поделать: это как будто уже старые новости. Я ненавижу это больше всего, но люди забывают, у них появляются другие заботы, а где-то на заднем плане идет какая-то война.

Я чувствую, что я одна из тех, на кого эта война повлияла сильнее всего, потому что моя семья находится в той части Украины [родной город Юлии Каховка был захвачен в первые дни вторжения. У нее остались там некоторые родственники, которые не успели эвакуироваться].

Я бы с удовольствием вернулась в Украину [Юлия живет в Германии]. Но я не вижу смысла ехать в Украину, если не смогу попасть в свой родной город».

12 января Юлия сыграла матч 1-го раунда Australian Open 2025, в котором потерпела поражение от Лейлы Фернандес.

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Юлия Стародубцева российско-украинская война Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Reuters
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