В Карпатах скандал? Пять футболистов переведены в молодежный состав

Как стало известно Sport.ua, с молодежным составом готовятся после возвращения из отпуска игроки «Карпат» Тарас Сакив, Максим Чех, Александр Ильющенков, Богдан Векляк, Орест Кузык.

По имеющимся данным, это вызвано тем, что эти футболисты не дают согласия на досрочное расторжение контракта. В большинстве случаев соглашение с клубом у них заканчивается 30 июня.

Ранее мы сообщали, что львовский клуб выкупит контракт Жана Педросо, который играет в аренде.