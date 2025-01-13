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  4. В Карпатах скандал? Пять футболистов переведены в молодежный состав
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 23:23 | Обновлено 14 января 2025, 00:33
1444
3

В Карпатах скандал? Пять футболистов переведены в молодежный состав

Группа игроков «зелено-белых» не идет на условия клуба

13 января 2025, 23:23 | Обновлено 14 января 2025, 00:33
1444
3
В Карпатах скандал? Пять футболистов переведены в молодежный состав
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, с молодежным составом готовятся после возвращения из отпуска игроки «Карпат» Тарас Сакив, Максим Чех, Александр Ильющенков, Богдан Векляк, Орест Кузык.

По имеющимся данным, это вызвано тем, что эти футболисты не дают согласия на досрочное расторжение контракта. В большинстве случаев соглашение с клубом у них заканчивается 30 июня.

Ранее мы сообщали, что львовский клуб выкупит контракт Жана Педросо, который играет в аренде.

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Тарас Сакив Максим Чех Александр Ильющенков Богдан Векляк Орест Кузык Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу скандал инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Gargantua81
по Кузыку странно. как свободного агента его вполне мог бы взять Григорчук в ЛНЗ. 
но видно сильно жирный контракт
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