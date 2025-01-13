Сенсации не случилось. Миллуолл разгромил соперника из пятого дивизиона

13 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии – представитель Чемпионшипа «Миллуолл» встретился с «Дагенем энд Ребридж». Гости выступают в Национальной лиге (пятый по силе английский дивизион) и к поединку подходили в статусе явного аутсайдера.

Сенсации не случилось – «Миллуолл» забил три гола и уверенно прошел в следующую стадию. В 1/16 финала подопечные Нила Алекса сыграют против «Лидса».

Кубок Англии, 1/32 финала. 13 января

Миллуолл – Дагенем энд Ребридж – 3:0

Голы: Иванович, 30, Де Норр, 70, Бангура-Уильямс, 85

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