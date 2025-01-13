Роналду принял решение о своем будущем. Убедили 200 миллионов евро
Криштиану продлит контракт с клубом «Аль-Наср» еще на один год
39-летний португальский голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду определился со своим будущим.
По информации A Bola, португалец решил не менять клуб, а продлил контракт с «Аль-Насром» еще на один год – до июня 2026. Роналду пообещали усиление состава, руководство сохранит ему бешеную зарплату – 200 миллионов евро в год, что может вырасти в большую сумму из-за подписного бонуса и имиджевых прав.
В этом сезоне Роналду отыграл 20 матчей, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Роналду не исключил переход в «Манчестер Сити».
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