Роналду принял решение о своем будущем. Убедили 200 миллионов евро

39-летний португальский голеадор саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду определился со своим будущим.

По информации A Bola, португалец решил не менять клуб, а продлил контракт с «Аль-Насром» еще на один год – до июня 2026. Роналду пообещали усиление состава, руководство сохранит ему бешеную зарплату – 200 миллионов евро в год, что может вырасти в большую сумму из-за подписного бонуса и имиджевых прав.

В этом сезоне Роналду отыграл 20 матчей, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Роналду не исключил переход в «Манчестер Сити».