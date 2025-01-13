Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Киевляне хотят подписать Романа Дидыка
Киевское «Динамо» заинтересовалось в трансфере еще одного игрока львовского «Руха».
По информации источника, киевляне заинтересованы в приобретении защитника молодежной сборной Украины Романа Дидыка. Дело уже дошло до прямых переговоров с «Рухом», однако львовский клуб первое предложение по трансферу Дидыка от киевлян отклонил.
Дидык провел на клубном уровне в этом сезоне 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет приобрести правого защитника «Руха» Алексея Сыча, однако пока финансово не тянет трансфер игрока, которого недавно впервые вызвали в сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В текущем сезоне наставник мадридского клуба не будет уволен
Турки сообщил, что Александр еще вернется на ринг
Все всех берут, но конкретики нет.
А тренеру надо мотивировать тренироваться игроков, которые про другое уже думают..
Слюбик лучше. тогда уже лучше Сыча брать, если деньги есть.