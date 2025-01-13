Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины

Киевское «Динамо» заинтересовалось в трансфере еще одного игрока львовского «Руха».

По информации источника, киевляне заинтересованы в приобретении защитника молодежной сборной Украины Романа Дидыка. Дело уже дошло до прямых переговоров с «Рухом», однако львовский клуб первое предложение по трансферу Дидыка от киевлян отклонил.

Дидык провел на клубном уровне в этом сезоне 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет приобрести правого защитника «Руха» Алексея Сыча, однако пока финансово не тянет трансфер игрока, которого недавно впервые вызвали в сборную Украины.