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  4. Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 20:39 |
2491
6

Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины

Киевляне хотят подписать Романа Дидыка

13 января 2025, 20:39 |
2491
6
Динамо сделало предложение по трансферу игрока молодежной сборной Украины
Фк Рух. Роман Дидык

Киевское «Динамо» заинтересовалось в трансфере еще одного игрока львовского «Руха».

По информации источника, киевляне заинтересованы в приобретении защитника молодежной сборной Украины Романа Дидыка. Дело уже дошло до прямых переговоров с «Рухом», однако львовский клуб первое предложение по трансферу Дидыка от киевлян отклонил.

Дидык провел на клубном уровне в этом сезоне 17 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет приобрести правого защитника «Руха» Алексея Сыча, однако пока финансово не тянет трансфер игрока, которого недавно впервые вызвали в сборную Украины.

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Роман Дидык трансферы УПЛ Динамо Киев трансферы Рух Львов
Дмитро Олійник Источник: Динамомания
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Комментарии 6
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avk2307
Не завидую я тренеру Руха сейчас.
Все всех берут, но конкретики нет. 
А тренеру надо мотивировать тренироваться игроков, которые про другое уже думают..
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+3
ZANREGENT
Слюбик,Дидык,Сыч,Едсон - неплохо было бы
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+1
Gargantua81
зачем им Дидык?
Слюбик лучше. тогда уже лучше Сыча брать, если деньги есть. 
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0
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MaximusOne
Рівень трансферів Динамо просто вражаючий, Кабаєв, Брагару, Дідик, о це так вєлікій сталічний клуб.
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-3
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