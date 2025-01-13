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  4. Бруну Фернандеш рассказал, что Манчестер Юнайтед стал понимать Аморима
Англия
13 января 2025, 20:16 |
270
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Бруну Фернандеш рассказал, что Манчестер Юнайтед стал понимать Аморима

Полузащитник «красных дьяволов» доволен победой над «Арсеналом»

13 января 2025, 20:16 |
270
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Бруну Фернандеш рассказал, что Манчестер Юнайтед стал понимать Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от адаптации команды к стилю главного тренера Рубена Аморима.

«Конечно, не все удается так, как запланировано. В футболе много факторов, которые влияют на результат команды. Однако смена тренера пошла нам на пользу. Нам лишь нужно время, чтобы полностью адаптироваться.

Главное, чтобы мы играли с желанием и вдохновением. В последних двух матчах мы выкладывались на все сто, и это потому, что игроки начали понимать, чего требует Аморим.

Сейчас все знают, чего главный тренер ожидает от нас на поле. Это касается как тактики, так и общего подхода к игре.

Я уверен, что вскоре мы покажем тот уровень, который хочет видеть от нас тренер», – отметил Фернандеш.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» одолел лондонский «Арсенал» в 3-м раунде Кубка Англии, победив в серии послематчевых пенальти.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим Арсенал Лондон
Олександр Сільченко Источник: Sky Sports
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