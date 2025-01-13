Реал – шестой чемпион лиги с 2020 года, не выигравший Суперкубок Испании

12 января в финале Суперкубка Испании на поле встретились «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «каталонцев». Рафинья отметился двумя голами, а Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовский и Бальде – по одному.

«Реал» стал шестым чемпионом Ла Лиги с 2020 года, который не смог поднять трофей Суперкубка Испании над головой. Это третий подобный случай для «сливочных» в этом списке (2021, 2023, 2025). Следующими располагаются «Барселона» (2020, 2024) и «Атлетико Мадрид» (2022).

Для подопечных Анчелотти матч против «блауграны» стал третьим сыгранным финалом в этом сезоне и первым, в котором не удалось завоевать кубок.