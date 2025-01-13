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  4. Реал – шестой чемпион лиги с 2020 года, не выигравший Суперкубок Испании
Испания
13 января 2025, 20:37 |
316
0

Реал – шестой чемпион лиги с 2020 года, не выигравший Суперкубок Испании

«Сливочные» потерпели сокрушительное поражение от «каталонцев» в финале

13 января 2025, 20:37 |
316
0
Реал – шестой чемпион лиги с 2020 года, не выигравший Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в финале Суперкубка Испании на поле встретились «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «каталонцев». Рафинья отметился двумя голами, а Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовский и Бальде – по одному.

«Реал» стал шестым чемпионом Ла Лиги с 2020 года, который не смог поднять трофей Суперкубка Испании над головой. Это третий подобный случай для «сливочных» в этом списке (2021, 2023, 2025). Следующими располагаются «Барселона» (2020, 2024) и «Атлетико Мадрид» (2022).

Для подопечных Анчелотти матч против «блауграны» стал третьим сыгранным финалом в этом сезоне и первым, в котором не удалось завоевать кубок.

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Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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