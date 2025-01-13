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  4. «Игроки Динамо стонут, он их гоняет». Вацко – о работе Шовковского
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 19:52 |
354
6

«Игроки Динамо стонут, он их гоняет». Вацко – о работе Шовковского

Киевляне готовятся ко второй части сезона

13 января 2025, 19:52 |
354
6
«Игроки Динамо стонут, он их гоняет». Вацко – о работе Шовковского
ФК Динамо. Александра Шовковского

Известный украинский журналист Виктор Вацко рассказал о работе Александра Шовковского с игроками «Динамо» на тренировочном сборе в Турции.

«Динамо» недавно играло с «Магдебургом». Для киевлян это была первая игра на сборе. Против них играли немцы, команда второй по силе лиги Германии, в которых начинается сезон уже через неделю.

Шовковский сейчас команду гоняет, как лошадей. Говорят, что там игроки стонут от нагрузок. Они там сейчас только начинают закладывать фундамент функциональной готовности на вторую половину сезона», – сказал Вацко.

«Динамо» провело на сборах пока три матча – проиграло «Магдебургу» (1:3), победило румынский клуб «Стяуа» (2:1) и сыграло сегодня вничью с клубом «Видзев» (1:1).

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Виктор Вацко
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Комментарии 7
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Отаман
То що фк ганьба суркіса вже багато років без трофеїв і не виграє 20 матчів в основному раунді єврокубків, це вже зрозуміло. Ну може вже хтось відповіси, коли в останнє фк гуньдяй суркіса та медведчука перемагали в основному раунді (груповому етапі) єврокубків, хтось ще пам'ятає, коли це було і у кого вони вигравали, чомусь немає ніде про це інформації!?
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0
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Отаман
Ці обісрані гуньдяївці суркіса, кожен рік ганьблять України, скоріше треба гнати це фк ганьба суркіса та медведчука з України🥳
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-2
Отаман
Фк ганьба суркіса та медведчука не ганяти треба, а гнати з України, вони тільки ганьблять Україну та сруть під себе 
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-2
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