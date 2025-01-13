«Игроки Динамо стонут, он их гоняет». Вацко – о работе Шовковского

Известный украинский журналист Виктор Вацко рассказал о работе Александра Шовковского с игроками «Динамо» на тренировочном сборе в Турции.

«Динамо» недавно играло с «Магдебургом». Для киевлян это была первая игра на сборе. Против них играли немцы, команда второй по силе лиги Германии, в которых начинается сезон уже через неделю.

Шовковский сейчас команду гоняет, как лошадей. Говорят, что там игроки стонут от нагрузок. Они там сейчас только начинают закладывать фундамент функциональной готовности на вторую половину сезона», – сказал Вацко.

«Динамо» провело на сборах пока три матча – проиграло «Магдебургу» (1:3), победило румынский клуб «Стяуа» (2:1) и сыграло сегодня вничью с клубом «Видзев» (1:1).