ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала новую дату перенесенного матча Эвертон – Ливерпуль

После консультации с представителями «Эвертона» и «Ливерпуля» АПЛ определил дату проведения мерсисайдского дерби. Игра 15-го тура чемпионата Англии должна была состояться 7 декабря. Однако из-за плохих погодных условий, вызванных штормом Дарраг, матч перенесли.

Дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесено на среду, 12 февраля, сообщает сайт АПЛ. Матч пройдет на «Гудисон Парк» и начнется в 21:30 по Киеву. Но существует вероятность, что игру снова перенесут.

На 12 февраля запланированы матчи плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала. Чтобы избежать этой стадии, «Ливерпулю» необходимо занять в турнирной таблице ЛЧ место не ниже восьмого. Сейчас подопечные Арне Слота лидируют, выиграв все шесть матчей.

Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» может перейти в «Аль-Хиляль».