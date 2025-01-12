Форвард Ливерпуля может перейти в Аль-Хиляль. Его купили за 85 млн евро

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает Anfield Watch.

По информации источника, «мерсисайдцы» готовы отпустить своего форварда, однако «Ливерпуль» не хочет продавать нападающий меньше, чем за 80 миллионов евро. «Аль-Хиляль» не планирует платить за уругвайца такую сумму.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего нападающего в 65 миллионов евро. Контракт игрока с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Нуньес провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 4 голов и отдал 4 голевых передач.

Ранее легенда «Ливерпуля» раскритиковал Нуньеса.