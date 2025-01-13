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  4. Не хочет играть в Первой лиге. Крупский может уехать в аренду за границу
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 19:01 |
586
1

Не хочет играть в Первой лиге. Крупский может уехать в аренду за границу

Защитник проведет полгода в чемпионате Польши

13 января 2025, 19:01 |
586
1
Не хочет играть в Первой лиге. Крупский может уехать в аренду за границу
ФК Ворскла. Илья Крупский

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский станет игроком харьковского клуба «Металлист 1925» – осталось пройти медосмотр.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что ближайшие полгода футболист проведет в аренде, так как не хочет играть в Первой лиге Украины:

«Илья Крупский не хочет играть в Первой лиге Украины. «Металлист 1925» позволит футболисту уехать в аренду на полгода. Речь идет об одном из клубов чемпионата Польши», – сказал Вацко.

В этом сезоне Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в Украинской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.

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Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Илья Крупский аренда игрока Виктор Вацко
Микола Титюк Источник: Вацко Live
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Xvalenok03
Хоть чучелом, хоть тушкой, но главное за границу свалить. 
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