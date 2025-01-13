Не хочет играть в Первой лиге. Крупский может уехать в аренду за границу
Защитник проведет полгода в чемпионате Польши
Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский станет игроком харьковского клуба «Металлист 1925» – осталось пройти медосмотр.
Журналист Виктор Вацко сообщил, что ближайшие полгода футболист проведет в аренде, так как не хочет играть в Первой лиге Украины:
«Илья Крупский не хочет играть в Первой лиге Украины. «Металлист 1925» позволит футболисту уехать в аренду на полгода. Речь идет об одном из клубов чемпионата Польши», – сказал Вацко.
В этом сезоне Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в Украинской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.
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