Не хочет играть в Первой лиге. Крупский может уехать в аренду за границу

Защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский станет игроком харьковского клуба «Металлист 1925» – осталось пройти медосмотр.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что ближайшие полгода футболист проведет в аренде, так как не хочет играть в Первой лиге Украины:

«Илья Крупский не хочет играть в Первой лиге Украины. «Металлист 1925» позволит футболисту уехать в аренду на полгода. Речь идет об одном из клубов чемпионата Польши», – сказал Вацко.

В этом сезоне Крупский провел за «Ворсклу» 15 матчей в Украинской Премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.