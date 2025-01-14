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  4. Андони ИРАОЛА: «Борнмут работает над подписанием нападающего»
Англия
14 января 2025, 18:33 |
139
0

Андони ИРАОЛА: «Борнмут работает над подписанием нападающего»

Клуб Ильи Забарного нуждается в усилении

14 января 2025, 18:33 |
139
0
Андони ИРАОЛА: «Борнмут работает над подписанием нападающего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

«Борнмут» оказался в сложной ситуации. Из-за травм клуб потерял Эванилсона и Энеса Унала. Руководство команды начало поиски форварда.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола заявил, что клуб ищет достойного кандидата. «Борнмуту» нужен нападающий высокого уровня. Клуб не может себе позволить брать форварда на перспективу.

«Я знаю, что клуб работает над этим, но кто знает, что произойдет на трансферном рынке. Мы пытаемся подписать нападающего. Это очевидно. Все в клубе пытаются, но нападающие очень ценны, и команды не хотят их терять в середине сезона. Нам также нужен один с высоким уровнем, чтобы сразу начать играть в матчах Премьер-лиги.

Это очень важно для нашего сезона. Игры решаются в штрафных, и всегда важно иметь нападающего, который имеет ценность и может дополнить команду. Посмотрим», – сказал Ираола.

В турнирной таблице АПЛ «Борнмут» идет на седьмом месте. В активе команды 33 очка после 20 матчей.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» арендовала екс-защитника молодежной сборной Англии.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Сергій Турчак Источник: The Athletic
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