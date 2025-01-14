Андони ИРАОЛА: «Борнмут работает над подписанием нападающего»

«Борнмут» оказался в сложной ситуации. Из-за травм клуб потерял Эванилсона и Энеса Унала. Руководство команды начало поиски форварда.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола заявил, что клуб ищет достойного кандидата. «Борнмуту» нужен нападающий высокого уровня. Клуб не может себе позволить брать форварда на перспективу.

«Я знаю, что клуб работает над этим, но кто знает, что произойдет на трансферном рынке. Мы пытаемся подписать нападающего. Это очевидно. Все в клубе пытаются, но нападающие очень ценны, и команды не хотят их терять в середине сезона. Нам также нужен один с высоким уровнем, чтобы сразу начать играть в матчах Премьер-лиги.

Это очень важно для нашего сезона. Игры решаются в штрафных, и всегда важно иметь нападающего, который имеет ценность и может дополнить команду. Посмотрим», – сказал Ираола.

В турнирной таблице АПЛ «Борнмут» идет на седьмом месте. В активе команды 33 очка после 20 матчей.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» арендовала екс-защитника молодежной сборной Англии.