Президент Пеньяроля подтвердил, что их топ-бомбардир уходит в Полесье

25-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста, который в настоящий момент на правах аренды играет на родине за «Пеньяроль», находится на завершающей фазе трансфера в «Полесье».

Информацию об этом южноамериканской прессе подтвердил президент «Пеньяроля» Игнасио Рульо, который объяснил отсутствие Батисты в составе команды во вчерашнем товарищеском матче против чилийского «Коло-Коло» (1:1).

«Отсутствие Батисты было связано с его более чем вероятной продажей. Наверняка в среду у нас будут новости», – заявил Рульо.

Ранее сообщалось, что Батиста согласовал условия контракта с «Полесьем». Ожидается, что форвард подпишет трудовое соглашение со сроком действия на три или четыре года.