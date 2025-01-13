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  4. Президент Пеньяроля подтвердил, что их топ-бомбардир уходит в Полесье
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 15:42 |
987
0

Президент Пеньяроля подтвердил, что их топ-бомбардир уходит в Полесье

Житомирский клуб на текущей неделе, вероятно, завершит подписание Факундо Батисты

13 января 2025, 15:42 |
987
0
Президент Пеньяроля подтвердил, что их топ-бомбардир уходит в Полесье
ФК Пеньяроль. Факундо Батиста

25-летний уругвайский форвард «Некаксы» Факундо Батиста, который в настоящий момент на правах аренды играет на родине за «Пеньяроль», находится на завершающей фазе трансфера в «Полесье».

Информацию об этом южноамериканской прессе подтвердил президент «Пеньяроля» Игнасио Рульо, который объяснил отсутствие Батисты в составе команды во вчерашнем товарищеском матче против чилийского «Коло-Коло» (1:1).

«Отсутствие Батисты было связано с его более чем вероятной продажей. Наверняка в среду у нас будут новости», – заявил Рульо.

Ранее сообщалось, что Батиста согласовал условия контракта с «Полесьем». Ожидается, что форвард подпишет трудовое соглашение со сроком действия на три или четыре года.

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Факундо Батиста Пеньяроль Некакса Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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